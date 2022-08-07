Малахова о тех, кто критикует женщин за отдых с детьми во время войны: "Люди не виноваты, что живы"

Знаменитость Даша Малахова ответила хейтерам, критикующим женщин за отдых с детьми во время войны.

В общем, актриса сейчас вместе с детьми находится за границей. Ее старший сын работает и переводит деньги для ВСУ, а младший делает разные проекты в поддержку Украины. Однако они не сидят постоянно дома, но и находят время для отдыха. Ведь, по мнению Даши, украинцы должны продолжать дальше жить.

"Это я и мои дети. Мы на море. На фото люди из страны где идет ужасная война. Но люди не виноваты, что они живы. Меня удивляет, что женщины и матери шеймят тех, кто продолжает жить, устраивая жизнь детей и свою так, чтобы война оказала минимальное влияние на их психологическое состояние, не путать со словом сознание", — возмутилась Даша у своем Facebook.

Даша Малахова с детьми / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Малахова говорит, что уважает мнения каждого. Впрочем, ведущая убеждена, что это ненормально критиковать за то, что люди продолжают жить во время войны.

"Все боятся выкладывать фото нормальной жизни, не путать с праздничным! Но мы должны не пытать себя сами, не терзать себя, а держать детей и себя в такой психологической форме, чтобы вернуться и вдохнуть жизнь в страну, которую не только разрушают орки, но и начинают есть изнутри страдальцы и шеймеры. Война может продолжаться, не нужно уничтожать друг друга на лавочке запасных", — добавила Малахова.

Отметим, недавно Наталrf Денисенко получила упреки в своем отдыхе в Турции. Юзеры захейтили ее за курорт во время войны в Украине. В частности, они поинтересовались, не стыдно ли актрисе.

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