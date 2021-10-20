Маленькая внучка Нины Матвиенко озадачила бабушку укусом за ягодицы

Девочка напугала свою знаменитую бабушку.

В Сети появился забавный ролик с участием Народной артистки Украины Нины Матвиенко и ее пятилетней внучки Нины.

В видео действие происходит в доме Нины Митрофановны на кухне. Звезда предстает в сиреневом костюме и с собранными в хвост волосами. Артистка сосредоточено что-то смотрит по телевизору. Как вдруг маленькая Нина подбегает к ней сзади и кусает за ягодицы.

Знаменитая бабушка от неожиданности аж подскочила, но затем сориентировалась и начала девочку хватать, чтобы обнять.

Это видео вызвало очень приятные эмоции у пользователей: "Как это мило, что Нина Митрофановна так отреагировала", "ой, мне это знакомо", "вот так внуки развлекают бабушек". "Очень веселая бабушка Нина Матвиенко, повезло внучке с бабушкой".

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