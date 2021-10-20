Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Маленькая внучка Нины Матвиенко озадачила бабушку укусом за ягодицы

Маленькая внучка Нины Матвиенко озадачила бабушку укусом за ягодицы

Маленькая внучка Нины Матвиенко озадачила бабушку укусом за ягодицы

instagram.com/tonya_matvienko

Девочка напугала свою знаменитую бабушку.

В Сети появился забавный ролик с участием Народной артистки Украины Нины Матвиенко и ее пятилетней внучки Нины.

В видео действие происходит в доме Нины Митрофановны на кухне. Звезда предстает в сиреневом костюме и с собранными в хвост волосами. Артистка сосредоточено что-то смотрит по телевизору. Как вдруг маленькая Нина подбегает к ней сзади и кусает за ягодицы.

Знаменитая бабушка от неожиданности аж подскочила, но затем сориентировалась и начала девочку хватать, чтобы обнять.

Это видео вызвало очень приятные эмоции у пользователей: "Как это мило, что Нина Митрофановна так отреагировала", "ой, мне это знакомо", "вот так внуки развлекают бабушек". "Очень веселая бабушка Нина Матвиенко, повезло внучке с бабушкой".

Читайте также:

Следующая публикация