Маленькие сыновья MONATIK неожиданно вышли к нему на сцену в Мадриде

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик находится в масштабном мировом туре "ART Оборона", во время которого рассказывает миру о страшном горе, которое происходит в Украине, и собирает деньги на нужды ВСУ.

В этот раз Монатик дал концерт в столице Испании Мадриде. В конце выступления на сцену к Дмитрию неожиданно вышли его маленькие сыновья Даня и Платон. Вместе со звездным отцом и его коллективом мальчики пошли на финальный поклон.

"Это выступление в Мадриде было особенным, потому что к нам на концерт пришла моя семья. Мы так редко сейчас видимся… и каждая встреча такая особенная и незабываемая. Хочется быть вместе как можно дольше. И за кулисами, и на сцене", — рассказал Монатик.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик говоря о разлуке с детьми и женой не сдержал слез и расплакался. Артист признался, что очень скучает по семье и больше чем на неделю с близкими никогда не расставался.

Как известно, за несколько дней до начала полномасштабной войны РФ против Украины Дмитрий Монатик с семьей оказался за границей, куда уехал в отпуск. Певец объяснил, почему сразу после начала вторжения России не вернулся в Украину и поделился, где его семья находится сейчас.

Читайте также: