Маленькому сыну Илоны Гвоздевой посреди ночи стало плохо: "Ребенок начал задыхаться"

Когда в Украине началась полномасштабная война, известная украинская танцовщица Илона Гвоздева вместе с маленькими детьми отправилась в Италию.

Танцовщица поделилась, что два дня назад ей с семьей пришлось пережить ужасную ночь. Ее маленькому сыну стало плохо.

У Доминика случился ужасный приступ плача. Мальчик начал задыхаться, так что ей срочно пришлось посреди ночи искать детского врача.

"Два дня назад у моего ребенка случился ужасный приступ плача, после которого ребенок начал задыхаться собственной слюной! Я оказала первую помощь при таких случаях, действовала интуитивно и быстро! Все обошлось, но ночью ребенку снова стало плохо, и в 1:00 ночи мы с Джанфранко (владелец дома, где мы проживаем) быстро среагировал на просьбу мою, и мы поехали на поиски педиатрии", — поделились Гвоздева.

Сын Илоны Гвоздевой / instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица говорит, что врача удалось найти не сразу. Лишь через час ее сын осматривал педиатр. У Доминика диагностировали ларингит.

"Итак, осмотр был сделан, меня выслушали, сделали ребенку тест на Covid, написали диагноз (ларингит), назначили курс лечения, написали адреса других врачей при необходимости, на первый день лечения дали лекарства и все это сделали бесплатно!" – поделилась танцовщица.

Илона добавила, что очень благодарна итальянским врачам, которые помогли ее маленькому сыну.

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