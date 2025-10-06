"Малыш" cо скандальной обложки альбома Nirvana снова проиграл суд группе

Реклама

Группа Nirvana во второй раз выиграла судебный процесс после того, как мужчина утверждал, что обложка самого известного альбома пропагандирует сексуальное насилие над детьми.

Об этом пишет Unilad.

Окружной судья США Фернандо Олгуин отклонил иск Спенсера Элдена, утверждавшего, что изображение на обложке прорывного альбома группы Nevermind 1991 года приравнивается к сексуальной эксплуатации.

На обложке альбома изображен Элден, которому тогда было четыре месяца, плывущий голым под водой к долларовой банкноте на рыбацком крючке. Это изображение стало одним из самых известных и прочных в истории рок-музыки.

Элден, которому сейчас 34 года, утверждал, что фотография нанесла ему постоянный вред, и обвинил группу в распространении изображений сексуального насилия над детьми. Впервые он подал в суд на Nirvana и Universal Music Group в 2021 году.

Обложка альбома Nevermind / © Getty Images

Однако 30 сентября судья Олгуин пришел к выводу, что изображение не соответствует порогу детской порнографии согласно федеральному законодательству, добавив, что ни один разумный суд присяжных не классифицировал бы фотографию как таковую.

“Кроме того факта, что истец был обнажен на обложке альбома, ничто „не подпадает под действие закона о детской порнографии“, — сказал он.

Адвокат Nirvana Берт Дейкслер приветствовал решение суда, сказав: «Мы рады, что суд закрыл это безосновательное дело и освободил наших творческих клиентов от клейма ложных обвинений».

Ответчиками по делу были Дэйв Грол и Крист Новоселич, оставшиеся в живых из участников Nirvana, а также вдова Курта Кобейна Кортни Лав и фотограф альбома Кирк Веддл.

Первоначальный иск был отклонен в 2022 году, когда судья Олгуин постановил, что требования Элдена были просрочены, не рассмотрев в полной мере суть его обвинений. Но позже, в 2023 году, 9-й окружной апелляционный суд возобновил дело, проложив путь к новому слушанию.

Спенсер Элден

Теперь Олгуин дал понять, что иск не может быть удовлетворен, сравнив знаменитое изображение обложки с «семейной фотографией обнаженного купающегося ребенка», а не с чем-то порнографическим.

Альбом Nevermind, в который вошли такие хиты, как Smells Like Teen Spirit и проданный тиражом более 30 миллионов копий по всему миру, принес Nirvana мировую славу и закрепил место группы в истории музыки.

Элден, уже во взрослом возрасте неоднократно воспроизводивший обложку, в своих судебных исках утверждал, что это изображение оставило у него шрамы и его эксплуатировали.

