Малыш с обложки культового альбома NIRVANA обвинил группу в детской порнографии

Он считает, что коллектив причинил ему "пожизненные страдания".
Элден Спенсер — человек, который будучи малышом, украсил обложку второго альбома Nevermind рок-группы NIRVANA, подал иск в суд на коллектив.
Он утверждает, что бывшие участники группы нарушили федеральные уголовные законы о детской порнографии и причинили ему "пожизненные страдания".
Согласно заявлению Элдена, коллектив Nirvana "использовал детскую порнографию, чтобы улучшить продажи пластинок", пишет CBS Los Angeles.
Спенсер требует более 150 тыс долларов от каждого фигуранта иска, в том числе бывших участников группы, различных звукозаписывающих компаний, арт-директоров, или ущерб, который будет определен судом.
Отметим, маленький Спенсер появился на фото в бассейне. На фотографии он тянется за долларовой купюрой. Тогда пластинка Nirvana разошлась бешеным тиражом в размере 30 млн экземпляров, а вот маленькая модель получил всего 200 долларов гонорара. Обложку альбома выбирал покойный лидер NIRVANA Курт Кобейн.
Напомним, ранее Элдену Спенсеру было по душе то, что именно он украсил альбом рок-группы Nevermind. Он даже в честь 25-летия со дня его выхода воссоздал знаменитую фотографию. Что повлияло на его решение подать иск в суд на NIRVANA, пока не известно.