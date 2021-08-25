Малыш с обложки культового альбома NIRVANA обвинил группу в детской порнографии

Он считает, что коллектив причинил ему "пожизненные страдания".

Элден Спенсер — человек, который будучи малышом, украсил обложку второго альбома Nevermind рок-группы NIRVANA, подал иск в суд на коллектив.

Он утверждает, что бывшие участники группы нарушили федеральные уголовные законы о детской порнографии и причинили ему "пожизненные страдания".

Обложка второго альбома Nevermind рок-группы NIRVANA / Getty Images

Согласно заявлению Элдена, коллектив Nirvana "использовал детскую порнографию, чтобы улучшить продажи пластинок", пишет CBS Los Angeles.

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Спенсер требует более 150 тыс долларов от каждого фигуранта иска, в том числе бывших участников группы, различных звукозаписывающих компаний, арт-директоров, или ущерб, который будет определен судом.

Отметим, маленький Спенсер появился на фото в бассейне. На фотографии он тянется за долларовой купюрой. Тогда пластинка Nirvana разошлась бешеным тиражом в размере 30 млн экземпляров, а вот маленькая модель получил всего 200 долларов гонорара. Обложку альбома выбирал покойный лидер NIRVANA Курт Кобейн.

Звезда обложки альбома Nirvana воссоздал фотографию 25 лет спустя

Напомним, ранее Элдену Спенсеру было по душе то, что именно он украсил альбом рок-группы Nevermind. Он даже в честь 25-летия со дня его выхода воссоздал знаменитую фотографию. Что повлияло на его решение подать иск в суд на NIRVANA, пока не известно.

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