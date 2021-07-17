Мама ALEKSEEV прокомментировала отношения сына с солисткой "ВИА Гры"

Женщина призналась, что не спешила знакомиться с избранницей наследника.

Мама популярного певца ALEKSEEV прокомментировала отношения сына с солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой.

Как говорится в программе "Світське життя", красавица не первая девушка, которую Никита знакомил со своей мамой Еленой. Впрочем, женщина с первой встречей не спешила. Свою позицию она объяснила тем, что не была готова.

Светская жизнь

Но, когда пообщалась с потенциальной невесткой — она ей очень понравилась. Теперь Елена мечтает о внуках.

"Мне надо было свыкнуться с этой мыслью, а потом мы познакомились и Уля мне очень понравилась, она очень хорошая девушка. Я хочу внуков, я все время об этом говорю, но они пока говорят, что еще не время", — отметила мама звезды.

Напомним, ранее ALEKSEEV и Синецкая рассекретили, что почти три года живут вместе

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