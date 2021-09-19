Мама Дана Балана в мини очаровала красотой и осиной талией

Мама Дана Балана в мини очаровала красотой и осиной талией

Певица удивительно молодо выглядит.

Известная молдавская телеведущая, певица и мама звезды Дана Балана в который раз удивила своих поклонников.

В фотоблоге 63-летняя Людмила разместила фотографию, на которой игриво позировала в коротком белом платье с длинным рукавом и сапожках. Артистка похвасталась красотой и осиной талией. Певица удивительно молодо выглядит.

Мама Данная Балана / instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila

"Будь как дерево. Дерево дает тень даже тому, кто срезает его ветви", — написала Балан.

В комментариях под постом фолловеры взорвались комплиментами. Пользователи не скрывают своего восхищения от вида мамы Дана.

Боже, какая красивая!

Не устаю повторять, какая вы прекрасная

Очень красивая и мудрая женщина

Вы ангельски красивая

Напомним, не так давно 72-летняя Алла Пугачева шокировала образом с новым цветом волос. Артистка теперь еще моложе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку