Мама Дана Балана в мини очаровала красотой и осиной талией

Певица удивительно молодо выглядит.
Известная молдавская телеведущая, певица и мама звезды Дана Балана в который раз удивила своих поклонников.
В фотоблоге 63-летняя Людмила разместила фотографию, на которой игриво позировала в коротком белом платье с длинным рукавом и сапожках. Артистка похвасталась красотой и осиной талией. Певица удивительно молодо выглядит.
"Будь как дерево. Дерево дает тень даже тому, кто срезает его ветви", — написала Балан.
В комментариях под постом фолловеры взорвались комплиментами. Пользователи не скрывают своего восхищения от вида мамы Дана.
- Боже, какая красивая!
- Не устаю повторять, какая вы прекрасная
- Очень красивая и мудрая женщина
- Вы ангельски красивая
Напомним, не так давно 72-летняя Алла Пугачева шокировала образом с новым цветом волос. Артистка теперь еще моложе.