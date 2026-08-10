"Мама два месяца меня прятала": Оля Полякова назвала имя бывшего, который бил и преследовал ее

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова впервые назвала имя своего бывшего, который, по ее словам, подвергал ее насилию и преследовал ее после разрыва отношений.

Украинская артистка сделала неожиданное признание. Артистка вспомнила о отношениях, которые у нее были еще в юном возрасте. По ее словам, тогда она оказалась в опасной ситуации. После разрыва мужчина не оставил ее в покое. Поляковой пришлось скрываться вместе с мамой. Впоследствии ситуация, как утверждает артистка, стала еще более серьезной.

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«У меня был бандюк. Как он меня избивал, даже после того, как я его бросила, сбежала от него и два месяца скрывалась. Он меня нашел, избил, и я попала в больницу. Я могу назвать его имя — это Сергей Кармалита. Был такой авторитет в Виннице. Он до сих пор жив, он, по-моему, даже депутат. И я хочу сказать, что он очень жестокий человек. Мне было 16, и когда я сбежала от него, мама два месяца меня прятала», — рассказала Оля Полякова в интервью Рамине.

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Оля Полякова и Рамина

Певица утверждает, что после побега мужчина продолжил ее преследовать. По словам Поляковой, он якобы нанял людей, которые подожгли дверь квартиры, где она находилась вместе с матерью. После этого артистку снова избили.

«Он нанял людей, которые подожгли нам дверь, и меня снова избили», — вспомнила артистка.

Полякова также рассказала о последствиях пережитого. По ее словам, после побоев у нее остался заметный шрам возле брови, а также возникли проблемы со слухом, которые дают о себе знать и по сей день. Артистка добавила, что тогда обращались в полицию, однако, как она утверждает, это не помогло из-за влияния мужчины.

Напомним, недавно Оля Полякова взорвалась из-за критики ее обращения к Галкину с Пугачевой и раскритиковала украинцев.

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