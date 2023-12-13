Мама Екатерины Тышкевич рассказала о серьезной болезни 29-летней дочери: "10 дней в тяжелом состоянии"

Также муж артистки рассказал, как она сейчас чувствует себя.

Мама украинской актрисы Екатерины Тышкевич – Наталья – вышла на связь и рассказала о серьезной болезни 29-летней дочери.

В своем Instagram Наталья написала, что Катя уже 10 дней находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Мама актрисы призналась, что врачи до сих пор не установили, откуда появилась болезнь и что именно вызвало осложнение. В настоящее время Тышкевич находится под круглосуточным наблюдением одесских медиков, которые борются за ее жизнь.

Екатерина Тышкевич с мамой

"Уже десять дней моя дочь находится в крайне тяжелом состоянии. До сих пор точно неизвестно, что именно к этому привело. Но лучшие медики круглосуточно борются за ее жизнь. Мы с Валиком всегда рядом и получаем от вас много слов поддержки и пожеланий как можно скорее поправиться" ", – написала мама актрисы.

Также Наталья поблагодарила всех за поддержку, а также за финансовую помощь. Женщина верит, что ее дочь скоро поправится.

Екатерина Тышкевич с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

"Мы чувствуем, сколько идет к нам духовной поддержки и рассказываем об этом Кате. Молимся и верим. Финансовая помощь друзей и коллег также очень важна в борьбе. Искренне благодарю всех за помощь в такое сложное для нас время. Катя очень сильная и у нее еще куча дел в мире. Поэтому боремся!" – отметила Наталья.

Муж Екатерина – актер Валентин Томусяк – в своем Instagram также рассказал, как сейчас чувствует себя его жена. Он сообщил, что Тышкевич уже наконец-то перевели из реанимации в обычную палату.

Екатерина Тышкевич с мамой / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Напомним, недавно стало известно, что Екатерина Тышкевич в тяжелом состоянии находится в реанимации. Известно, что актриса заболела сепсисом, который вызвал осложнения. Больше всего пострадали легкие, печень и сердце.

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