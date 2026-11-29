Эктор Хименес-Браво с мамой / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво сообщил, что его мама попала в больницу после несчастного случая.

Неутешительными новостями кулинар поделился в Instagram-stories. Знаменитость признался, что 28 ноября с его мамой произошел несчастный случай. Женщина серьезно травмировала руку, в результате чего потеряла много крови. Маму Эктора Хименеса-Браво забрали в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь и нормализовали ее состояние. Однако, к сожалению, травма слишком серьезная, что родному человеку шеф-повара будут делать операцию.

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Эктор Хименес-Браво с мамой / © instagram.com/hectorjimenezbravo

«Должен начать это воскресное утро с нелестных новостей. Моя мамочка сейчас в больнице. Сегодня (29 ноября — прим. ред.) ей проведут операцию в больнице моего родного города. Вчера (28 ноября — прим. ред.) с ней произошел несчастный случай. Она травмировала руку и потеряла много крови. Врачи оказали всю необходимую помощь, но сложная операция еще впереди», — признался знаменитость.

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Эктор Хименес-Браво с мамой / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво очень волнуется за маму, поскольку это его самый родной человек. Сейчас с ней рядом брат и сестра кулинара. Между тем, шеф-повар находится на связи с родными, от которых узнает подробности о состоянии мамы. Также знаменитость обратился к поклонникам и попросил у них пожелать здоровья его родному человеку и чтобы операция прошла успешно.

«Моя мама — это мое место силы, моя поддержка и моя душа. Я очень переживаю за нее. Мои брат и сестра сейчас с ней. Я все время на связи. Помолимся вместе, чтобы операция прошла успешно и мама преодолела это испытание судьбы», — обратился к поклонникам кулинар.

Мама Эктора Хименеса-Браво в больнице / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво заявил о поисках жены. Кулинар даже напросился на шоу «Холостяк».

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