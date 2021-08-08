Мама избитого танцовщика балета Дорофеевой сообщила о его состоянии

Женя Гонченко до сих пор в коме.

Мама избитого танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой — Жени Гончаренко — сообщила о его состоянии.

На странице в Facebook в одном из комментариев Ирина написала, что состояние парня стабильно тяжелое и он до сих пор в коме. Соответствующий скрин DOROFEEVA обнародовала в сторис своего фотоблога.

"На сегодняшний день информация, что будет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился. Только тогда его будут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия", — написала она.

instagram.com/nadyadorofeeva

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Напомним, во время конфликта между 28-летним работником УГО и 22-летним участником шоу-балета Нади Дорофеевой Евгения, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

28-летнего работника УГО, который совершил нападение на участника балета Дорофеевой в Киеве, арестовали. Евгения Беспалого взяли под стражу сроком на 60 суток. Также нападающего уволили с работы.

Тем временем семья танцовщика собирает средства на его спасение. Евгений находится в реанимации без права посещения.

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