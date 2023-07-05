Мама Jay-Z и свекровь Бейонсе сыграла свадьбу со своей партнершей

Мама американского рэпера Jay-Z Глория Картер заключила брак со своей давней партнершей Роксан Уилшир.

Свадьба состоялась в минувшее воскресенье, 2 июля, на Манхеттене, Нью-Йорк. На празднике влюбленных присутствовали Jay-Z с женой, певицей Бейонсе, певица Келли Роуленд, мама Бейонсе Тина Ноулз-Лоусон, актер и режиссер Тайлер Перри и другие, передает издание TMZ.

Мама Jay-Z со своей партнершей / Фото: Getty Images

Отметим, что до брака Глория Картер и Роксан Уилшир встречались пять лет.

Мама Jay-Z со своей партнершей / Фото: Getty Images

О нетрадиционной сексуальной ориентации своей мамы Jay-Z рассказал в 2017 году в композиции "Smile" из альбома "4:44". Когда рэпер работал над пластинкой, мама решила рассказать ему правду:

"Я просто сидела и рассказывала ему, кто я такая на самом деле: "Я не только твоя мама, я еще и такой человек. И это жизнь, которую я прожила". Мой сын расплакался и сказал: "Это была ужасная жизнь, мама", но я ответила: "Моя жизнь никогда не была ужасной. Просто другой". Поэтому он захотел написать об этом песню", – рассказывала Глория в 2017 году в подкасте D'Usse Friday, как совершила каминг-аут.

Jay-Z с мамой / Фото: Associated Press

В свою очередь, сын поддержал маму: "Я заплакал. Это правда. Я плакал, потому что был за нее счастлив. Она наконец-то стала свободной", – говорил в одном из интервью Jay-Z.

Отец Jay-Z ушел из семьи, когда будущей звезде было пять лет. Jay-Z, а также двух его старших сестер и брата, женщина воспитывала сама.

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