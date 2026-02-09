Мама Jerry Heil после ее скандала с нацотбором на "Евровидение-2026" сделала заявление: "Это подстава"

Jerry Heil с мамой / © instagram.com/thejerryheil

Реклама

Мама финалистки нацотбора на«Евровидение-2026" Jerry Heil — Людмила Шемаева — публично прокомментировала поражение дочери на конкурсе и ее скандал.

Как известно, Jerry Heil считали одной из фавориток нынешнего нацотбора. Впрочем, по итогам голосования певица не одержала победы. После финала артистка заявила о технических проблемах — в телеверсии шоу не показали важный фрагмент ее постановки. Дополнительного напряжения добавил и резонанс в Сети из-за призыва члена жюри Русланы голосовать за LELÉKA, что вызвало волну подозрений относительно объективности конкурса.

На фоне этих событий мама певицы не осталась в стороне. В своем Instagram Людмила Шемаева опубликовала эмоциональное обращение, в котором встала на защиту дочери и дала понять, что имеет серьезные сомнения относительно прозрачности нацотбора. А для Jerry Heil отметила, что самой ценной наградой для нее должна стать поддержка сотни тысяч слушателей, о чем свидетельствует ее кубок от еврофанов.

Реклама

Сторис Людмилы Шемаевой

«Доченька наша, ты лучшая. Эта награда выше любого „Евровидения“, потому что за тебя болеют тысячи живых людей, и мы очень благодарны им за это. А в голосовании на нацотборе, в том, как транслировался сам номер, как подавался звук, я что-то совсем разуверилась. Такое ощущение, что это действительно была подстава, как и пишет об этом много людей. Для чего это было сделано — знает только тот, кто это задумал. Но все, что не делается, — к лучшему. На все воля Божья», — написала мама звезды.

Напомним, за право поехать на «Евровидение-2026» в Вене, Австрия, боролось 10 финалистов, среди них была и Jerry Heil. Но победу одержала LELÉKA — она получила максимальные 10 баллов от зрителей и судей. Но недавно сама триумфаторка попала в скандал. Другая финалистка Valeriya Force заподозрила ее в нечестности из-за одного нюанса — LELÉKA расставила точки над «і».