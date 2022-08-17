Мама Кузьмы о том, как тяжело переживала смерть сына: "Еще немного, и уже была бы с Андреем"

Женщина, которая призналась, будет ли возобновлять расследование гибели звезды, поделилась, что были моменты, когда она могла и даже хотела умереть.

После похорон ей несколько раз было очень плохо.

Об этом говорится в YouTube-шоу "Слава+".

"В церкви было 9 дней, то мы уже оба отходили. Люди снова вызвали "скорую". Потом здесь дома было несколько раз, просто давление падало. Да, знаете, это очень легко умереть, потому что когда давление высокое, то там инсульт, потом тебя же откачивают. А это ты просто отходишь, но у меня врач за углом живет, кардиолог. И ей, как только что-то было плохо, звонили. А были такие моменты, что я просто лежала на диване. Я запретила им вызывать "скорую", потому что очень хорошо отходила. Еще немного, и я уже была бы с Андреем. Это был бы лучший выход. Тем более, там не страшно. Там положили в такую коробочку, там закрыто..." – откровенно призналась она.

Фото: УНИАН

Впрочем, отвлечься от страшных мыслей Ольге Михайловне помогло то, что она начала заниматься облагораживанием могилы, где похоронен Кузьма.

"У меня было очень много работы, надо было облицовывать, чтобы было красиво. Потом мы делали площадку, ведь целая Украина и не только ездит. Мы занимались всем, чем можно, чтобы занять мозг. Это невозможно было пережить. Это не переживается. Это просто в другом измерении", – добавила она.

Кроме того, врач посоветовала маме музыканта записывать в тетрадь свои переживания. Так и родилась ее первая книга о легендарном артисте "Моя дорога птаха". Как отметила Ольга Кузьменко, ее она написала за один день.

Напомним, мама Кузьмы Скрябина рассказала детали о его гибели. По ее словам, сын мог бы выжить.

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