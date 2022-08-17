Мама Кузьмы Скрябина о его гибели: "Ржавая цистерна сверху упала на него"

Звезде исполнилось бы 54 года. Мама артиста Ольга Михайловна вспомнила то страшное ДТП, в котором погиб ее сын.

Звезда, футболку которого продали на благотворительном аукционе за ошеломляющую сумму, ушел из жизни 2 февраля в 2015 году вблизи села Лозоватка под Кривым Рогом.

В интервью Славе Демину женщина рассказала, как несколько раз кто-то откручивал колеса в автомобиле музыканта.

"2014 год, этот период, когда меняют колеса, ноябрь. Он приехал ко мне очень расстроенный и говорит: "Ма, знаешь, ребята меняли колеса, всегда одни и те же меняли в Киеве, я им так хорошо плачу, а они мне плохо прокрутили колесо. У меня после Николаева отлетело колесо. Хорошо, что был навернутый снег трактором. Колесо отскочило и я залетел в тот сугроб снега". Но говорит, что это было в 100 метрах от или до остановки бетонной. Понимаете, в чем дело? Отлетело то после Николаева, не после Киева. У него был в Николаеве концерт. Его группа ехала на автобусе. Из Николаева автобус возвращался назад, а Андрей на своей машине повез знакомого в Харьков, и тогда у него отлетает колесо. То есть, я думаю, что колесо кто-то открутил уже в Николаеве", — вспомнила она.

Мама Кузьмы Скрябина

Также мама звезды поделилась, что похожая ситуация произошла с артистом и в Трускавце. Семья оставила автомобиль на стоянке, а затем поехала в пгт Николаев, что на Львовщине. По дороге Ольга Кузьменко услышала странный звук и заставила Андрея остановить автомобиль. Как только они припарковались, колесо отлетело.

В те годы Кузьма жестко критиковал власть при Януковиче. Женщина уверена, что она имеет отношение к смерти сына.

"А на кого он все время холодную воду лил, чтобы они пришли в себя? Я думаю, что там было кому. И вся Украина убеждена, что это был не случай. Потому что это самая надежная машина, абсолютно электроника. И когда его несло на тот молоковоз старый ржавый, та пассажирка, сидевшая возле него… Она потом не хотела этого сказать, и я не хочу ее подводить… Но она сказала, что Андрей тормозил, но ничего не работало… Потом она сказала, что спала и ничего не видела. Ну это ее право, знаете, человек хочет жить. Но ту первую фразу, на второй день после смерти она не сказала", — поделилась Ольга Михайловна.

Также женщина рассказала, что с водителем молоковоза. Как она отметила, мужчина живет "припеваючи". Сама Ольга с ним не встречалась, но к нему пришли две журналистки, которые рассказали, что он "стар и болен". Общаться с журналистами он не захотел.

Также она убеждена, что авария не была спланирована и водитель молоковоза совершил ее не специально. Назвала Ольга Кузьменко и причину гибели Скрябина. По ее словам, сын мог бы выжить.

"Чтобы так скомбинировать, чтобы авария произошла именно на том повороте – это невозможно. Это был случай, но случай был тот, что Андрея уже подготовили, то есть его машина была неуправляемая. Думаю, что водитель молоковоза к этому не причастен. Они же не в лоб ударились, они ударились боком... Старому вообще ничего, его немного тряхнуло, потому что высокая машина, но Андрей ударился... Они, что тот убегал, что тот и они черкнулись машинами... И та ржавая цистерна сверху упала на Андрея. Если бы цистерна была бы в порядке и не ударилась, то потолкались бы немного, подушка безопасности бы сработала. Но это машина была неуправляемая, он поворачивал, она не слушала", — рассказала она.

Фото: unian.net

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