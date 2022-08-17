Мама Кузьмы Скрябина призналась, будет ли возобновлять расследование гибели звезды

По официальной версии следствия, артист превысил скорость. Впрочем, родные знаменитости, как и тысячи фанатов, не верят в это, мол, это спланированное ДТП.

В частности, Ольга Михайловна рассказала, как несколько раз кто-то откручивал колеса в автомобиле музыканта. Известно, что Андрей Кузьменко жестко критиковал бывшую тогда власть.

Несмотря на это, женщина отметила, что "согласилась на ДТП, поскольку не знает виновного и не может показать на него пальцем". Об этом говорится в интервью Славе Демину.

Ведущий спросил, не хочет ли Ольга Кузьменко возбудить это уголовное дело и возобновить следствие, поскольку сейчас новая власть. Но мама Андрея дала отрицательный ответ.

"Ясновидец, который был на последнем концерте сына, сказал: "Вы узнаете, пройдет время, только к делу это не подшьете". Кто это сделал, он до седьмого колена будет расплачиваться. Он, его дети, внуки, правнуки и прапраправнуки. Я не хочу вершить суд сейчас над ним. Я не знаю, кто это был. Могут подставить другого, могут осудить не того. Если бы хоть какая-нибудь зацепка была, а так зацепки нет, и я никого не могу обвинить в этом. Но народ никогда не ошибается, понимаете. А примерно миллион утверждает, что это не было просто ДТП", – поделилась она.

Также Ольга Михайловна привела пример мамы журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году. Она отметила, что, несмотря на то, что были названы фигуранты дела, женщина так ничего и не добилась.

"Она ходила, бедная, от одних к другим, а ее футболили. Так она искала того сына, искала ту красивую голову, того красивого мужчину. Я думаю, что она тоже в душе им всем пожелала того же, как и я желаю сейчас. И как сейчас каждая мама Украины желает врагам — чтобы "згинули, як роса на сонці", — добавила Кузьменко.

Напомним, стало известно, где и когда состоится прощание с Русланой Писанкой в Украине. Актрису похоронят на Байковом кладбище.

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