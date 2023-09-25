Мама Кузьмы Скрябина умерла: где и когда состоится прощание с женщиной

Ольги Кузьменко не стало на 77-м году жизни.

Стало известно, где и когда состоится прощание с мамой покойного музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина – Ольгой Кузьменко.

Ольги Михайловны не стало 23 сентября на 77-м году жизни. Она умерла в Брюховичах Львовской области. В "Сніданку з 1+1" сообщили, что прощание с мамой покойного артиста состоится в понедельник, 25 сентября, в 18:00 в Брюховичах. В последний путь Ольгу Михайловну проведут в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Похороны пройдут 26 сентября по тому же адресу в 14:30.

Мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна

Отметим, Ольга Кузьменко ушла из жизни 23 сентября. Ей было 76 лет. Сына Ольга Михайловна пережила на восемь лет. Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2014 года в жутком ДТП. Внедорожник музыканта столкнулся с молоковозом. На момент смерти Кузьме Скрябину было 46 лет.

Напомним, певица Ирина Билык, которая дружила с музыкантом, отреагировала на смерть Ольги Михайловны. Она довела до слез фото покойного Кузьмы Скрябина с его мамой и оставила щемящую подпись.

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