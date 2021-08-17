Мама Кузьмы Скрябина вспомнила день его похорон: "Все улочки были забиты"

17 августа звезде исполнилось бы 53 года.

Украинский певец и ведущий Кузьма Скрябин 17 августа отпраздновал бы день рождения.

Звезде исполнилось бы 53 года. Уже седьмой год Украина отмечает без именинника. Мама артиста Ольга Михайловна поделилась своими переживаниями и воспоминаниями о сыне в интервью "Сніданку з 1+1".

Так, женщина поделилась, что традиции собираться за столом в этот день нет. Семья, друзья и близкие собираются в этот день на кладбище. За разговорами о памяти Ольга поделилась о том, что сегодня ей болит сильнее.

"Нашлись, значит, авторы, которые хотят просто — я скажу как есть — хотят просто присвоить авторство Андреево. Именно то авторство, которое является хитовым", — поделилась она.

Возмущает Ольгу Михайловну и информация о якобы огромных выплатах, которые семья получает из песен Скрябина.

"Вся страна слышала об "огромных роялти", которые были выплачены Светлане Бабийчук за Андреево авторство."Огромные"! Значит, для того, чтобы люди знали правду — второй квартал 18-го года, роялти составили 65 гривен 30 копеек. Третий квартал 18-го года, не было вообще озвучено в отчете. Значит, это было ноль гривен", — поделилась Ольга Кузьменко.

То, что радует и успокаивает Ольгу — это любовь поклонников ее сына. Женщина радуется, что в Украине появляется все больше мурали и памятников, посвященных Кузьме. Все — контролирует.

"Доходит до того, что я улыбку так вот на глине воспроизвожу Андрееву. Это я. С теми всеми памятниками — это была моя идея — чтобы он сидел на лавочке, а не стоял над людьми. А так вроде как он жив, сидит себе на лавочке. И кто хочет, приходит и обнимается с ним", — рассказала мама звезды.

vk.com/skryabinofficial

Кроме того, женщина подумала, как Скрябин изменил Украину. В ответ на этот вопрос она вспомнила день похорон Кузьмы.

"Когда Андрюшу хоронили и мы вышли из церкви, то стояли один человек возле другого — у церкви вся площадь во Львове и все улочки были забиты и были выкуплены все цветы, тогда только ко мне... Тогда я сказала такую фразу: "Сыночек, ты наверное что-то сделал для тех людей", — поделилась Кузьменко.

53-летие Кузьмы "Скрябина": уникальные воспоминания мамы Ольги Михайловны

Напомним, редакция сайта ТСН.ua собрала публикации, которыми делятся знаменитости в день рождения Кузьмы. Коллеги и друзья вспомнили певца в день его 53-летия.

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