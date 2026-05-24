ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Мама Майли Сайрус проговорилась о втором замужестве 33-летней певицы

Всего полгода назад артистка рассекретила помолвку, а это же, похоже, она сменила свой статус невесты на жену.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Майли Сайрус с женихом

Майли Сайрус с женихом / © Associated Press

Мама американской певицы и актрисы Майли Сайрус неожиданно проговорилась о втором замужестве дочери.

Произошло это во время торжественного мероприятия. Майли Сайрус получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Поддержать артистку пришли ее друзья, жених и родные, а именно мама и сестра. И, похоже, родные исполнительницы выдали тайну из ее личной жизни.

Мама Майли Сайрус — Тиш — намекнула на второе замужество дочери. Когда они позировали перед объективами фотокамер на фоне именной звезды певицы, то женщина обратилась к возлюбленному дочери не как жених, а как муж, пишет Daily Mail. Тиш сказала: «Сейчас позовем мужа».

Майли Сайрус с женихом / © Associated Press

Майли Сайрус с женихом / © Associated Press

После этого возлюбленный исполнительницы — музыкант Макс Морандо — подошел к ней, сфотографировался, улыбнулся и поцеловал Майли в щечку. Хоть и Тиш назвала его «мужем» дочери, однако сама парочка официально не подтверждает, что заключила брак.

Отметим, Майли Сайрус и Макс Морандо закрутили роман в 2021 году, а в декабре 2025-го стало известно о помолвке пары. Если артистка действительно вышла замуж за музыканта, то этот брак стал для нее вторым. С декабря 2018 года до января 2020-го артистка была женой австралийского актера Лиама Хемсворта.

Напомним, недавно украинская актриса Анастасия Пустовит объявила, что выходит замуж за возлюбленного-военного. Парочка обручилась после пяти лет отношений.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie