Мама Майли Сайрус проговорилась о втором замужестве 33-летней певицы

Майли Сайрус с женихом / © Associated Press

Мама американской певицы и актрисы Майли Сайрус неожиданно проговорилась о втором замужестве дочери.

Произошло это во время торжественного мероприятия. Майли Сайрус получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Поддержать артистку пришли ее друзья, жених и родные, а именно мама и сестра. И, похоже, родные исполнительницы выдали тайну из ее личной жизни.

Мама Майли Сайрус — Тиш — намекнула на второе замужество дочери. Когда они позировали перед объективами фотокамер на фоне именной звезды певицы, то женщина обратилась к возлюбленному дочери не как жених, а как муж, пишет Daily Mail. Тиш сказала: «Сейчас позовем мужа».

После этого возлюбленный исполнительницы — музыкант Макс Морандо — подошел к ней, сфотографировался, улыбнулся и поцеловал Майли в щечку. Хоть и Тиш назвала его «мужем» дочери, однако сама парочка официально не подтверждает, что заключила брак.

Отметим, Майли Сайрус и Макс Морандо закрутили роман в 2021 году, а в декабре 2025-го стало известно о помолвке пары. Если артистка действительно вышла замуж за музыканта, то этот брак стал для нее вторым. С декабря 2018 года до января 2020-го артистка была женой австралийского актера Лиама Хемсворта.

