Мама Нади Дорофеевой довела до слез появлением на концерте дочери в Киеве: как она выглядит

Украинская певица Надя Дорофеева 22 ноября отыграла свой первый сольный Дворец спорта в Киеве.

На долгожданное событие пришло множество звезд и родных. В частности, поддержать звездную жену пришел ресторатор Миша Кацурин с детьми. Однако после окончания концерта оказалось, что из семьи Дорофеевой также пришла и ее мама Ольга. Об этом стало известно из видео, которое в Instagram опубликовал блогер Роман Бутурлакин.

На трогательных кадрах Ольга после масштабного концерта дочери не могла сдержать слез. Поэтому уже через мгновение семья начала обниматься и общаться между собой. Вокруг них собрались друзья певицы и наблюдали. И Надя в шутку обратилась к ним с вопросом: "Что они сделали с мамой?".

Надя Дорофеева восхитила встречей с мамой на концерте в Киеве

К слову, Надя почти не комментирует жизнь своей семьи, потому что называет эту тему достаточно сложной. Однако в новом альбоме "Heartbit" артистка все же затронула отношения с мамой и посвятила ей песню "Вкрали (Мамо)". В Сети говорят, что родной человек артистки возможно живет в столице временно аннексированного Крыма – родном Симферополе.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua также побывала на феерическом шоу и рассказала, какими сюрпризами Надя Дорофеева порадовала фанов, кто скрывался под маской во время концерта и как певица объединилась с известным коллегой после разрыва.

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