Мама Наталки Денисенко попала в больницу: "Вызвали "скорую"

Актриса Наталка Денисенко призналась, что вчера, 28 августа, ее мама начала чувствовать себя плохо.

В Instagram-stories знаменитость рассказала, что состояние здоровья ее близкого человека настолько ухудшилось, что пришлось обратиться за помощью к врачам, в частности, вызвать скорую помощь. Наталам Денисенко настолько была взволнована и обеспокоена, что даже не было времени что-либо публиковать в соцсетях.

"Вчера моя мама попала в больницу, вызвали "скорую"… Поэтому было не до Instagram. Сейчас уже с ней все хорошо, поэтому я снова здесь", — рассказала знаменитость.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

К слову, мама Наталки чувствует себя уже лучше. Впрочем, судя по посту актрисы, родной человек до сих пор находится в больнице. Денисенко рассказала, что завтраки сыну готовит именно ее мама. А Андрюша попросил Наталку приготовить омлет, как у бабушки. Потому, скорее всего, мамы Наталки нет дома.

"Моя мама делает Андрюше завтраки за его прихотями. Вот сегодня попросил "омлет как у бабушки", — поделилась актриса.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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