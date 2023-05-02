Мама Наташи Королевой нарвалась на критику, поддержав дочь-путинистку

Мама певицы-предательницы Наташи Королевой – Людмила Порывай – нарвалась на критику в Сети.

Причиной хейта стал пост дирижера в Instagram. Порывай поддержала дочь-путинистку с премьерой песни, пожелав на российском языке скорейшего мира.

"Доця! С премьерой! Мира нам всем! И чаще обнимайте своих близких", — обратилась к Королевой ее мама.

Пост Людмилы Поривай в Instagram / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост Людмилы Поривай. Дирижера упрекнули, что ее дочь поддерживает войну в Украине, которую враждебно развязала страна-агрессор Россия. В частности, Королева развлекает россиян и красуется с триколором и советской символикой.

Цинизм зашкаливает, поддерживает доця войну и убийства ни в чем невинных людей!

Вам не стыдно? Писать о мире предательнице... Наташа поет песни за Россию.

Предательница Наташа забыла откуда она и какой у нее родной язык… Я бы прекратил гордиться дочкой-предательницей

Это же надо, какой цинизм… Песня она поет о мире…

Отметим, Людмила Поривай проживает в Майами, США. Мама Королевой поддерживает Украину и публикует посты о войне на фоне желто-синего флага. Тем временем сама Наташа приняла сторону оккупантов. Долгое время предательница не показывала свою позицию, но на свое 50-летие устроила в Креме пропагандистский концерт с триколором и советской символикой.

Тем временем муж Королевой Тарзан открыто восхваляет преступления оккупантов против мирного населения, заявляет, что готов убивать украинцев, и называет жителей Украины "нацистами" и "фашистами".

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