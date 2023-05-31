Мама Наташи Королевой приехала в Россию и поразвлекалась с дочерью-путинисткой на яхте

Мама певицы-путинистки Наташи Королевой – дирижер Людмила Порывай – неожиданно приехала в страну-агрессор Россию и поразвлекалась на яхте.

О том, что Порывай прибыла в РФ, стало известно благодаря Instagram-stories предательницы Королевой, которая активно публиковала фото.

Людмила Порывай и Наташа Королева

Людмила Порывай и Наташа Королева

Приехала дирижер в Россию из Майами, США. В стране-агрессоре Порывай поразвлекалась вместе с дочерью-путинисткой и другими россиянами на круизном лайнере, которые курсируют по Волге. На яхте Порывай фотографировалась с Королевой и пела песни российских исполнителей, которые поддерживают захватническую политику Путина.

Людмила Порывай

Отметим, ранее Людмила Порывай попадала в скандалы, связанные с дочерью-путинисткой. Дирижер поддержала Королеву с премьерой песни, где Наташа поет о мире. Порывай упрекнули, что ее дочь ради мира ничего не делает, более того, она сидит в России и молчит об убийствах невинных людей. Между тем, муж Королевой – Тарзан – вообще поддерживает войну в Украине и заявляет, что сам готов идти воевать против украинцев.

Скандальный пост Людмилы Порывай / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Напомним, Людмила Порывай долгое время живет в США и поддерживает Украину в войне против РФ. Она публикует посты, где на фоне сине-желтого флага рассказывает о российском вторжении. А вот ее дочь и зять поддерживают окупантов.

Кстати, певица Ирина Билык на своем концерте в Майами позвала Людмилу Порывай на сцену и публично сказала, что ее зять, Тарзан, – говно. На что мама Королевой рассмеялась и дала понять, что согласна с этими словами.

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