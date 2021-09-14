Мама Наташи Королевой рассказала о своем бойфренде: "Он потерял свою жену"

Мама Наташи Королевой рассказала о своем бойфренде: "Он потерял свою жену"

Пара вместе уже более 20 лет.

Мама певицы Наташи Королевой и звезды 90-х Руси — Людмила Порывай прилетела в Киев из Майами специально, чтобы отпраздновать свой юбилей. В этом году знаменитости исполнилось 75 лет.

Людмила Ивановна переехала в Америку в начале 90-х. Изменить страну она решила после того, как в 1993 году на жизни ушел ее любимый муж, говорится в программе "ЖВЛ".

"Он не умер собственной смертью. Он не умер в 80 лет! Он умер в 50! Любимый папа! В расцвете сил! И, конечно, все это очень тяжело пережили!" — призналась женщина.

Людмила Порывай с любимым / instagram.com/mama_luda_star

За океан она полетела развеяться. Там стажировка, потом — получила предложение о работе. Но главное — познакомилась с эмигрантом из Москвы, бизнесменом Игорем. У них завязались отношения.

"Встретила человека, который тоже потерял свою жену. И наши дорожки переплелись. И вот я уже 28 лет живу с Игоречком. С другим мужем!" — сказала Людмила Порывай.

Людмила Порывай с любимым / instagram.com/mama_luda_star

С любимым Людмила Ивановна часто постит совместные фотографии в соцсетях и признается, что влюблена и очень счастлива.

Людмила Порывай с любимым / instagram.com/mama_luda_star

Напомним, несколько месяцев назад старшая сестра Наташи Королевой, звезда 90-х Руся прилетела в Украину и рассказала о мечте вернуться на сцену. У артистки сложилась очень трагическая судьба и она была вынуждена приостановить певческую карьеру.

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