Мама Олега Кензова несколько лет сидела с ним за одной партой в школе, чтобы его не отчислили

Мама Олега Кензова несколько лет сидела с ним за одной партой в школе, чтобы его не отчислили

Артист часто прогуливал уроки.

Популярный украинский певец Олег Кензов, оказывается, был сорванцом в школьные годы.

Так, будущая звезда часто прогуливал уроки и чтобы его не выгнали из школы, мама Лариса Николаевна уволилась с работы и в течение нескольких лет сидела с сыном за одной партой. Об этом говорится в программе "Світське життя".

"Мама работала заведующей студенческого общежития и на протезном заводе работала, я там все детство провел. Пекарем, аптекарем, очень много профессий у мамы. А сейчас с внучкой дома сидит. Транжирит мои бабки", — рассказал о своем родном человеке звезда.

Светская жизнь

Он также признался, что мама иногда устраивает ему разбор полетов за высказывания на телевидении. В частности, женщина была возмущена одним из интервью с Екатериной Осадчей. Ведущая поинтересовалась, что он думает о том, что его музыку называют кальянным рэпом. В ответ Олег высказался довольно вульгарно: "Да пусть называют хоть влагалищем, главное, чтобы облизывали, как говорят у нас в Полтаве".

"Какую-то ерунду со сцены ляпал. Иногда несет. Мама говорит: "Ну что ты, ну зачем?" - поделился исполнитель.

Напомним, скандальный Олег Кензов после обвинений в избиении экс-жены женится снова. Это уже будет третий брак артиста.

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