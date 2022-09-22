Мама погибшего Паши Ли рассказала правду о его смерти: не отдавал бронежилет и погиб не от пули снайпера

Актер Паша Ли погиб весной в Ирпене, когда в город вошли российские оккупанты.

В частности, о смерти знаменитости многие писали. Впрочем, как оказалось, Паша Ли погиб не так, как сообщалось ранее.

Мама актера рассказала, что ее сын не служил в рядах терробороны, а был волонтером. Снимки, где Паша изображён в военной форме, были сделаны во время съемок фильма.

Паша Ли

Кроме того, мама актера рассказала, что ее сын погиб не от рук снайпера и не снимал свой бронежилет, чтобы отдать ребенку.

"Фото сделано во время съемок фильма Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". В территориальной обороне Паша не был, он работал в волонтерском штабе городского совета. Мне нужна правда о сыне, а не легенды!" – рассказала мама актера в комментарии НСЖУ.

Так как Паша жил в Ирпене, перед эвакуацией он с другими волонтерами решил заехать домой. Впрочем, та часть города уже была оккупирована россиянами. Когда они ехали, их машину расстреляли. Двум другим волонтерам удалось спасти. Ирине и Тарасу оккупанты под прицелом автомата приказали бежать, а Пашу забрать не разрешили.

Через несколько дней украинцы отыскали тело погибшего актера.

Паша Ли / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

"Сначала о нем писали, будто он служил в территориальной обороне, потом – словно погиб от пули снайпера, отдав свой бронежилет. Это все – неправда. Убийство моего сына, гражданского, – это военное преступление, за которое убийцы должны ответить!" – рассказала мама актера.

Напомним, Пашу Ли, который трагически погиб в Ирпене, посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени. Награду президент Украины Владимир Зеленский вручил маме погибшего актера Марии.

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