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Мама продала корову ради ее мечты: участница "Голоса-14" из Днепропетровщины удивила талантом
27-летняя Ярослава Пелешко вспомнила непростое детство, потерю отца и особую жертву мамы, которая помогла ей приблизиться к музыкальной мечте.
Участница «Голос країни» Ярослава Пелешко из Днепра рассказала, на какие жертвы пошла ее мама, чтобы дочь могла развивать музыкальный талант и приблизиться к большой сцене.
Девушке 27 лет, а родом она из небольшого села Желтое на Днепропетровщине. Ее детство проходило в работе по хозяйству: семья имела большой огород, коров, гусей, уток и кур. Ярослава вспоминает, что вставала в четыре утра, чтобы помочь маме. Когда девушке было всего четыре года, ее отец погиб в автокатастрофе. Она вместе со старшим братом пыталась поддерживать маму во всем. В то же время с раннего детства Ярослава мечтала о сцене и занималась музыкой.
Особой частью ее истории стала жертва мамы ради будущего дочери. Когда Ярослава планировала поступать в музыкальный колледж, семье понадобились деньги на дополнительные занятия.
«Я с самого детства училась в музыкальной школе. И вот как раз мама ради моей карьеры продала корову», – рассказала участница.
Мама Ярославы подтвердила эту историю и вспомнила, что пришлось попрощаться с любимой коровой по имени Зорька. Благодаря этим деньгам дочь смогла продолжить музыкальное образование и подготовиться к поступлению.
На сцене «Голос країни» Ярослава получила приглашение в команду от трех тренеров. После общения со звездами она остановила свой выбор на Артеме Пивоваре.
Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».
Напомним, в прошлом выпуске победитель "Караоке на Майдане" пришел на "Голос країни" и довел до слез Наталью Могилевскую.