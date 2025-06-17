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"Мама" Сердючки отреагировала на скандал вокруг их концерта, где звучали русскоязычные песни
Верка Сердючка попала в скандал из-за недавнего концерта в Киеве. Некоторых возмутило то, что артистка спела несколько старых хитов на русском языке.
Украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь отреагировала на языковой скандал вокруг их концерта в Киеве.
Выступление артистки и ее бэнда состоялось 13 июня. Все бы ничего, но некоторых возмутило, что со сцены прозвучало несколько старых русскоязычных песен Верки Сердючки, в образе которой выступает Андрей Данилко. Артист пока не комментировал скандал. Тем временем Инна Белоконь отреагировала.
"Мама" Верки Сердючки отметила, что каждый имеет собственное мнение. Она подчеркнула, что они неоднократно сталкивались с различными скандалами. Напоследок Белоконь добавила, что "обожает адекватных". Вероятно, речь шла о тех, кто их поддержал.
"Каждый имеет свое мнение, но я на стороне разума. Мы битые-перебитые и пережили! Обожаю умных и адекватных", - написала Инна Белоконь.
В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Одни поддержали Верку Сердючку и ее бэнд, а другие отметили, что петь русскоязычные песни в 2025 году - это плохо.
Андрей такой талантливый человек, уверена, он может перевести те хиты шедеврально. Также написать новые!
Вы первые спели - раша гудбай, поэтому только не вас трогать!
Терпеть язык танков - это дно!
Проблема существует только в голове. Переводить песни - это извращение.
Скандал вокруг концерта Верки Сердючки в Киеве - что известно
13 июня Верка Сердючка вместе с бэндом отыграла концерт в Киеве. Все бы ничего, но некоторых возмутило, что артистка исполнила несколько русскоязычных хитов. На это также обратил внимание языковой омбудсмен Тарас Кремень. Он заявил, что это нарушение закона, и призвал правоохранительные органы провести проверку.
В команде Верки Сердючки уже также прокомментировали скандал. Там отметили, что закон нарушен не был. Также в команде артистки заявили, что Андрей Данилко общался со сцены на суржике, что является неотъемлемой частью его образа. Кроме того, там напомнили, как артист поддерживает Украину и помогает военным.