"Мама" Сердючки отреагировала на скандал вокруг их концерта, где звучали русскоязычные песни

Верка Сердючка с мамой / © instagram.com/v_serduchka

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Украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь отреагировала на языковой скандал вокруг их концерта в Киеве.

Выступление артистки и ее бэнда состоялось 13 июня. Все бы ничего, но некоторых возмутило, что со сцены прозвучало несколько старых русскоязычных песен Верки Сердючки, в образе которой выступает Андрей Данилко. Артист пока не комментировал скандал. Тем временем Инна Белоконь отреагировала.

"Мама" Верки Сердючки отметила, что каждый имеет собственное мнение. Она подчеркнула, что они неоднократно сталкивались с различными скандалами. Напоследок Белоконь добавила, что "обожает адекватных". Вероятно, речь шла о тех, кто их поддержал.

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Пост Инны Белоконь / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

"Каждый имеет свое мнение, но я на стороне разума. Мы битые-перебитые и пережили! Обожаю умных и адекватных", - написала Инна Белоконь.

В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Одни поддержали Верку Сердючку и ее бэнд, а другие отметили, что петь русскоязычные песни в 2025 году - это плохо.

Андрей такой талантливый человек, уверена, он может перевести те хиты шедеврально. Также написать новые!

Вы первые спели - раша гудбай, поэтому только не вас трогать!

Терпеть язык танков - это дно!

Проблема существует только в голове. Переводить песни - это извращение.

Скандал вокруг концерта Верки Сердючки в Киеве - что известно

13 июня Верка Сердючка вместе с бэндом отыграла концерт в Киеве. Все бы ничего, но некоторых возмутило, что артистка исполнила несколько русскоязычных хитов. На это также обратил внимание языковой омбудсмен Тарас Кремень. Он заявил, что это нарушение закона, и призвал правоохранительные органы провести проверку.

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Дата публикации 15:07, 14.06.25 Количество просмотров 227 Верка Сердючка попала в языковой скандал из-за исполнения русскоязычных хитов в Киеве

В команде Верки Сердючки уже также прокомментировали скандал. Там отметили, что закон нарушен не был. Также в команде артистки заявили, что Андрей Данилко общался со сцены на суржике, что является неотъемлемой частью его образа. Кроме того, там напомнили, как артист поддерживает Украину и помогает военным.