"Мама" Сердючки в забавном образе с Данилко ответила на языковой скандал: "Ждем новых идиотов"

Инна Белоконь и Андрей Данилко

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Украинская актриса Инна Белоконь, известная своей ролью мамы Верки Сердючки, с юмором отреагировала на волну хейта, поднявшуюся после недавнего выступления с русскоязычными хитами.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала забавное фото с Андреем Данилко, который выступает в роли Верки Сердючки, и обратилась к публике с ярким месседжем. В частности, поблагодарила тех, кто продолжает стоять на их стороне языкового вопроса.

"Обожаем, ждем новых встреч и новых идиотов на нашем пути, продолжаем жить", - написала Белоконь.

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Эмоциональную публикацию Инна сопроводила совместным фото с Данилко, где они позируют без грима в солнцезащитных очках. Так, артистка примерила аксессуар с желтыми оправами, а ее сценическая "дочь" - голубыми. Тем самым звезды создали патриотический образ.

Инна Белоконь и Андрей Данилко / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

Скандал вокруг русского языка на концерте Верки Сердючки в Киеве - что известно

Напомним, скандал разгорелся после концерта Верки Сердючки в Киеве 13 июня. Публику возмутило то, что артистка исполнила несколько русскоязычных песен. К обсуждению присоединился и Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он заявил, что это может быть нарушением языкового закона, и призвал правоохранителей проверить ситуацию.

Дата публикации 15:07, 14.06.25 Количество просмотров 288 Верка Сердючка попала в языковой скандал из-за исполнения русскоязычных хитов в Киеве

В команде Верки Сердючки уже дали официальный комментарий, где заверили: никаких норм закона нарушено не было. Также указано, что Андрей Данилко общался со сцены на суржике, что является характерной чертой его сценического образа. Кроме того, команда напомнила, как артист с первых дней войны поддерживает ВСУ и помогает украинским военным.

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