Мама солиста нашумевшего хора "Гомін" показала его дом и ошеломила, как он начал петь

Вадим Яценко

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Художественный руководитель хора "Гомін", дирижер Вадим Яценко стал безумно популярным после того, как в Сети завирусились выступления с его пением.

Поэтому, журналисты "Сніданку з 1+1" узнали, как начинался путь становления артиста. В частности, они поехали в его родное село Поток, что на Киевщине, и пообщались с мамой Светланой Яценко. Женщина рассказала, что любовь к музыке у сына появилась еще в раннем детстве. Когда она пела ему колыбельные, полуторагодовалый Вадим неожиданно начинал подпевать. Чем старше становился Яценко, тем больше у него проявлялась любовь к музыке.

Дом детства Вадима Яценко / © скриншот с видео

"Я пою "А-а-а". Лежит этот ребенок, полтора годика, и повторяет за мной. Не поняла, что это такое. Когда начал говорить, с этого момента началось пение. Отец сделал ему микрофон из дерева, ему было два годика. Он с ним и спал, и ел, и играл. Потом с четырех лет у нас начался Александр Пономарев - "Серденько моє", - говорит мама дирижера.

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Вадим Яценко с родителями в детстве / © скриншот с видео

Хотя в семье Яценко не было певцов, но мама пела в местном хоре, куда брала с собой и маленького сына. Наконец, в девять лет его заметили. В частности, Вадима Яценко пригласили на обучение в Киевскую музыкальную школу имени Николая Лысенко.

"Это было очень тяжело. Школа-интернат, а он сидит из пластилина дом наш лепит. Ребенок скучал по дому, по маме. У меня было очень много раз, когда все, я хочу забрать ребенка. Больше всего боялась, что когда Вадим вырастет и скажет: "Ты не мама, ты мачеха! Зачем ты меня сдала?". Но он меня поблагодарил", - вспоминает мама дирижера.

Мама Вадима Яценко / © скриншот с видео

После учебы в школе Вадим окончил дирижерский факультет консерватории, а дальше попробовал свои силы на "Голосі країни". Правда, юному Вадиму не удалось покорить судей. Впрочем, его ждал другой путь. Ему предложили стать главным хормейстером во Львовской национальной опере, а затем пригласили в хор "Гомін".

Сейчас Вадим Яценко продолжает работать. Также он вместе с женой Анастасией воспитывает 6-летнего сына Максима. Кстати, похоже, мальчик вполне может пойти по стопам отца. Дело в том, что Максим учится в музыкальной школе имени Соломии Крушельницкой. Правда, Вадим Яценко говорит, что ни к чему сына не будет заставлять. Если мальчик дальше откажется от музыки, то он примет его решение.

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Вадим Яценко с женой и сыном

"Он закончил первый класс. Учится в знаменитой музыкальной школе имени Соломии Крушельницкой во Львове. Пусть увидит еще, нравится ему или нет. Даже если скажет, то нет, будет играть на фортепиано - понадобится", - говорит дирижер.

Напомним, недавно Вадим Яценко поделился подробностями личной жизни. Дирижер рассказал о жене и ее родственниках в оккупации.