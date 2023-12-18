Мама тяжелобольной Тышкевич впервые рассказала, из-за чего актриса попала в реанимацию

Мама тяжелобольной актрисы Екатерины Тышкевич Наталья Александровна впервые рассказала, из-за чего резко ухудшилось состояние здоровья артистки.

Как известно, больше недели назад Тышкевич попала в реанимацию, врачи боролись за жизнь артистки. На днях Тышкевич стало лучше, ее отключили от аппарата ИВЛ и она вышла на связь с поклонниками.

По словам Натальи Александровны, сейчас основная версия, почему ее дочь оказалась в реанимации – была занесена инфекция, где она проходила лечение от головной боли.

"Сейчас основная версия у врачей: была занесена инфекция в больнице, где она проходила лечение по поводу головной боли, которой страдает давно. Ее госпитализировали в эту больницу, также в Одессе. И на третий день после установки катетера у Кати начала болеть рука и поднялась температура. Сначала это не связывали с рукой, потому что ситуация была не сильно выражена – просто тромбофлебит, как иногда бывает после капельницы", – рассказала мама Екатерины Тышкевич oboz.ua

Екатерина Тышкевич

Женщина добавила, что Екатерине, которая в это время была дома, не становилось лучше, температуру сбить не удавалось. Когда состояние начало резко ухудшаться, родные артистки вызвали скорую.

"По анализам определили, что в организме сильное воспаление. Начался сепсис. Рука становилась на глазах все хуже. И стало понятно: причина там. Медик, которая ее вела в больнице, где ставили капельницу, приезжала потом к Кате, оказывала психологическую поддержку. Мы ожидаем окончательных результатов причины случившегося: то ли во время процедуры не была соблюдена надлежащая чистота, то ли в катетере проблема, то ли в самом препарате не было стерильности – это выясняется. Катя не имеет кровожадных настроений, главное, чтобы не пострадали другие люди", – добавила Наталья Александровна.

Екатерина Тышкевич с мужем в больнице / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, ранее мама Екатерины Тышкевич растрогала фото, на котором ее дочь в больнице спит в объятиях мужа, актера Валентина Томусяка.

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