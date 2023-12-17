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Мама тяжелобольной Тышкевич растрогала фото, как ее дочь спит в объятиях своего мужа: "Любовь лечит"

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
5609
Время на прочтение
2 мин
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Мама тяжелобольной Тышкевич растрогала фото, как ее дочь спит в объятиях своего мужа: "Любовь лечит"

Екатерина Тышкевич

Актриса также показала подарки в палате.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич продолжает находиться под пристальным наблюдением врачей.

Мама Наталья и муж знаменитости находятся постоянно рядом. Так, они делятся, как проходит восстановление 29-летней Екатерины после того, как ее вывели из медикаментозного сна. Ее мама в своем фотоблоге поделилась очередным снимком из палаты. На фото девушка в объятиях мужа Валентина Томусяка спит на больничной койке.

"Любовь лечит", - восхитила подписью мама Тышкевич.

Екатерина Тышкевич. Фото: Instagram Натали Малащук / ©
Екатерина Тышкевич. Фото: Instagram Натали Малащук

Также Наталья искренне поблагодарила всех, кто помогает им финансово и молитвами. И в конце, она выразила благодарность медикам, которые ежедневно борются за скорейшее выздоровление ее дочери.

"Первые этапы реабилитации. Это стало возможным благодаря всем вам. Молитвы, пожелания выздоровления и финансовая помощь – и тьма позади! Все медработники ежедневно борются за жизнь моей дочери!",  написала мама актрисы.

Екатерина Тышкевич. Фото: Instagram Натали Малащук / ©
Екатерина Тышкевич. Фото: Instagram Натали Малащук

К слову, в палате Тышкевич собралось немало цветов. Так, их также можно увидеть в сторис мамы Екатерины.

Екатерина Тышкевич. Фото: Instagram Натали Малащук / ©
Екатерина Тышкевич. Фото: Instagram Натали Малащук

Напомним, всего несколько дней назад Екатерина Тышкевич пришла в себя после длительного пребывания в реанимации. В частности, актриса показалась с мужем и рассказала о своем состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
5609
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