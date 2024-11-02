"Мама" Верки Сердючки Белоконь на редком фото показалась с мужем

Супруги посетили футбольный матч.
Украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь порадовала поклонников редким семейным контентом.
Артистка почти не показывает свою семью в фотоблоге и не делится подробностями личной жизни. Однако в этот раз Белоконь сделала исключение. Актриса опубликовала в Instagram редкое фото с мужем Олегом и рассекретила, как с ним проводит время.
В частности, супруги посетили с друзьями футбольный матч на стадионе "Ворскла" в Полтаве. На опубликованном фото Инна Белоконь позировала вместе с возлюбленным и приятелем на фоне арены. В руках артистка держала атрибуты болельщика.
Отметим, Инна Белоконь вместе со своим мужем воспитывает общую дочь Яну. В 2023 году девушка вышла замуж, а в апреле 2024-го родила первенца – девочку Веронику. Недавно Яна праздновала первую годовщину бракосочетания. По случаю важной даты дочь Инны Белоконь перестала скрывать своего мужа и полностью показала его.
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