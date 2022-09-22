"Мама" Верки Сердючки Белоконь показала своих улыбающихся мужа и дочь

Но на этот раз "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь сделала исключение.

На странице в Instagram актриса поделилась счастливым семейным кадром, на котором изображена вместе с мужем Олегом и дочерью Яной. Семья позирует в нарядах одинакового белого цвета и улыбается.

Судя по подписи к фото, муж Белоконь недавно отпраздновал день рождения

"Наша дочь самая счастливая, потому что у нее лучший отец! С праздником! А отец, — это святое", — подписала фотографию актриса.

Инна Белоконь с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

В свою очередь, поклонники Белоконь присоединилсь к поздравлениям: "Какие вы замечательные! Счастья, здоровья и мира вашему дому", "какие вы красивые", "мои поздравления", "какая прекрасная семья".

Напомним, как мы ранее рассказывали, Инна Белоконь с мужем познакомилась около 30 лет назад, у супругов свой бизнес – они занимаются разведением породистых собак. У супругов также есть дочь Яна. В 2015 году девушка окончила Полтавский коммерческий техникум. В настоящее время Яна учится в Польше.

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