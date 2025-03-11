"Мама" Верки Сердючки Белоконь восхитила редким забавным фото подросшей внучки

Украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь восхитила забавным фото внучки.

Редким семейным контентом артистка поделилась в Instagram. Она опубликовала фото с маленькой Вероникой, которая сидела на стульчике, играла игрушками и на что-то внимательно засмотрелась. Забавности кадру придал пристальный взгляд внучки Белоконь и то, что она заелась, ведь перед этим наслаждалась вкусной кашей.

Как поделилась актриса, она очень обожает маленькую Веронику. Инна Белоконь говорит, что все разрешает внучке и ни в чем ей не отказывает.

Внучка Инны Белоконь / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

"Я тебя обожаю, моя любовь. Я, как дуринда, все делаю, как ты говоришь, а я послушная", — подписала фото с внучкой актриса.

Кстати, уже вскоре маленькой Веронике исполнится годик. Сейчас девочке почти 11 месяцев. Она очень сильно подросла и изменилась.

Напомним, недавно певец Павел Зибров впервые за длительное время заговорил о своих внуках. Артист рассекретил, где они находятся и как часто он с ними общается.

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