"Мама" Верки Сердючки Белоконь восхитила редким забавным фото подросшей внучки

Маленькой Веронике уже скоро исполнится годик.
Украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь восхитила забавным фото внучки.
Редким семейным контентом артистка поделилась в Instagram. Она опубликовала фото с маленькой Вероникой, которая сидела на стульчике, играла игрушками и на что-то внимательно засмотрелась. Забавности кадру придал пристальный взгляд внучки Белоконь и то, что она заелась, ведь перед этим наслаждалась вкусной кашей.
Как поделилась актриса, она очень обожает маленькую Веронику. Инна Белоконь говорит, что все разрешает внучке и ни в чем ей не отказывает.
"Я тебя обожаю, моя любовь. Я, как дуринда, все делаю, как ты говоришь, а я послушная", — подписала фото с внучкой актриса.
Кстати, уже вскоре маленькой Веронике исполнится годик. Сейчас девочке почти 11 месяцев. Она очень сильно подросла и изменилась.
Напомним, недавно певец Павел Зибров впервые за длительное время заговорил о своих внуках. Артист рассекретил, где они находятся и как часто он с ними общается.
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