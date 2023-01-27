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"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь поделилась редким фото дочери-красавицы

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
50к
Время на прочтение
1 мин
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"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь поделилась редким фото дочери-красавицы

Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Знаменитая мама поздравила своего ребенка с днем рождения.

Украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь рассказала, что сегодня для ее семьи особенный день.

27 января день рождения отмечает дочь артистки Яна. Об этом знаменитая мама рассказала на своей странице в Instagram. В фотоблоге Белоконь поделилась редким фото своей дочери. На снимке Яна позирует в черном мини-платье, с вечерним макияжем и с массивным кольцом.

Дочь Инны Белоконь / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Дочь Инны Белоконь / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Девушка загадочно смотрит в сторону. "Только счастья! С днем рождения, наша девочка!" – подписала кадр звездная мама.

В свою очередь, поклонники Белоконь присоединились к поздравлениям: "Какая красавица! Поздравляю", "ну просто копия мамы, пусть будет счастливой!", "С днем рождения дочери! Самый счастливый день для мамы".

Инна Белоконь с мужем и дочерью / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Инна Белоконь с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Напомним, несколько месяцев назад Андрей Данилко со своим бендом находился с туром по Европе. Во время поездки артист поделился забавным видео, где устроил безумные танцы с Инной Белоконь в бусе и поцеловался с ней.

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Дата публикации
Просмотры
50к
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