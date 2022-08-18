"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь показала редкие фото своих мужа и дочери

Украинская актриса, "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь редко говорит о своей личной жизни.

Неудивительно, что длительное время Инне Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки, приписывают роман с Андреем Данилко, с которым они дружат уже 30 лет.

Впрочем, не так часто, но Белоконь публикует в соцсетях совместные фото со своим настоящим мужем по имени Олег. О нем мало что известно. Пара познакомилась около 30 лет назад, у супругов свой бизнес – они занимаются разведением породистых собак.

Инна Белоконь с мужем / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Муж Инны Белоконь разводит породистых собак / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь с мужем / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь с мужем / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

В июне любимый Белоконь отпраздновал день рождения, с которым артистка мило поздравила мужа в фотоблоге.

Муж и дочь Инны

Отметим, что у супругов также есть дочь Яна. В 2015 году девушка окончила Полтавский коммерческий техникум. В настоящее время Яна учится в Польше.

Инна Белоконь с дочерью / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Напомним, что на днях ведущий Александр Педан рассказал, как его 17-летняя дочь с бойфрендом уехала жить в Польшу.

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