"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь впервые станет бабушкой

Украинская актриса Инна Белоконь, которая играет "маму" Верки Сердючки, впервые станет бабушкой.

Радостную новость о беременности в своем Instagram сообщила дочь артистки Яна. Девушка опубликовала фото, на котором предстает в длинном платье, которое подчеркнуло ее немалый округлый животик. Таким образом, Яна призналась, что в положении.

"Семейные моменты", — на английском языке подписала кадр дочь Белоконь и добавила смайлик в виде белого сердечка.

Дочь Инны Белоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Также в сториз Яна опубликовала еще один кадр из профессионального фотосета, где уже предстает с мужем. На снимках они нежно держались за большой округлый животик.

Дочь Инны Билоконь с мужем / Фото: instagram.com/makohonyana_

Больше подробностей Яна не стала раскрывать. Однако, судя по размерам животика, дочь Инны Белоконь уже совсем скоро родит первенца.

Отметим, Яна вышла замуж в ноябре прошлого года. Своего избранника дочь актрисы пока что скрывает и не спешит рассекречивать. Более того, девушка даже не показывает его лицо, хотя кадры со свадьбы публикует.

Напомним, вскоре танцор Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева, впервые станут родителями. На днях супруги организовали гендер-пати и рассекретили пол будущего первенца.

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