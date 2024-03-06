"Мама" Верки Сердючки Инна Белоконь впервые станет бабушкой

Дочь актрисы беременна первенцем.
Украинская актриса Инна Белоконь, которая играет "маму" Верки Сердючки, впервые станет бабушкой.
Радостную новость о беременности в своем Instagram сообщила дочь артистки Яна. Девушка опубликовала фото, на котором предстает в длинном платье, которое подчеркнуло ее немалый округлый животик. Таким образом, Яна призналась, что в положении.
"Семейные моменты", — на английском языке подписала кадр дочь Белоконь и добавила смайлик в виде белого сердечка.
Также в сториз Яна опубликовала еще один кадр из профессионального фотосета, где уже предстает с мужем. На снимках они нежно держались за большой округлый животик.
Больше подробностей Яна не стала раскрывать. Однако, судя по размерам животика, дочь Инны Белоконь уже совсем скоро родит первенца.
Отметим, Яна вышла замуж в ноябре прошлого года. Своего избранника дочь актрисы пока что скрывает и не спешит рассекречивать. Более того, девушка даже не показывает его лицо, хотя кадры со свадьбы публикует.
Напомним, вскоре танцор Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева, впервые станут родителями. На днях супруги организовали гендер-пати и рассекретили пол будущего первенца.
Читайте также: