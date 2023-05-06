"Мама" Верки Сердючки на каблуках и в джинсах вышла к Насте Каменских на сцену в Полтаве

Инна Белоконь побывала на концерте артистки в рамках тура "Я – Україна".

Украинская певица Настя Каменских, которая 4 мая отпраздновала 36-летие в Черкассах, продолжает гастролировать по городам нашей страны в рамках тура "Я – Україна".

В пятницу исполнительница приехала с концертом в Полтаву, где ее ждал приятный сюрприз. Просто во время выступления к Насте на сцену вышла актриса Инна Белоконь, известная многим как "мама" Верки Сердючки.

"Мама" Верки Сердючки без грима на концерте Насти Каменских в Полтаве / Фото: instagram.com/kamenskux

Белоконь была не в сценическом гриме и в очень красивом образе. Перед зрителями артистка появилась в черных туфлях на каблуках, джинсах, черном пиджаке. В руках актриса держала огромный букет цветов.

"Мама" Верки Сердючки без грима на концерте Насти Каменских в Полтаве / Фото: instagram.com/kamenskux

Как выяснилось, Инна пришла на концерт Насте, чтобы лично поздравить ее с прошедшим днем рождения.

"Мама" Верки Сердючки без грима на концерте Насти Каменских в Полтаве / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что ранее Настю Каменских с днем рождения трогательно поздравил муж, рэпер и продюсер Потап. И хотя в этот день он не был физически рядом с женой, впрочем, Потап подготовил сюрприз. Во время концерта жены в Черкассах Потап позвонил ей и от его имени звезде презентовали огромный букет красивых цветов.

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