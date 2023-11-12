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"Мама" Верки Сердючки очаровала новым фото со свадьбы дочери, своей копии

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2794
Время на прочтение
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"Мама" Верки Сердючки очаровала новым фото со свадьбы дочери, своей копии

Инна Белоконь с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Яна очень похожа на свою звездную маму.

Украинская актриса Инна Белоконь, играющая "маму" Верки Сердючки никак не нарадуется счастью дочери.

Так, с поклонниками Белоконь поделилась новым атмосферным фото со свадьбы ее единственной дочери Яны. На странице в Instagram звездная мама разместила кадр, на котором Яна нежно обнимает возлюбленного и положила ему голову на плечо.

Избранник девушки стоит к камере спиной, поэтому разглядеть его поклонникам Инны не удастся. Зато очень хорошо видно лицо Яны. И тут фаны отметили, насколько дочь похожа на Инну Белоконь. Кроме того, фаны поздравили семью артистки и пожелали долгих счастливых лет жизни:

Дочь Инны Белоконь вышла замуж / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Дочь Инны Белоконь вышла замуж / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
  • Поздравляю! Счастья молодым!
  • Красавица, поздравляю! Пусть будут счастливы сегодня и всегда!
  • Инна, дочь на вас так похожа! Вы просто одно лицо!
  • Счастливой судьбы молодоженам

Как и раньше, Инна Белоконь никаких подробностей о свадьбе не сообщила – ни где и когда она состоялась, ни кто стал избранником ее дочери.

Напомним, что на днях актриса Инна Белоконь поделилась с поклонниками радостным известием о том, что ее дочь Яна вышла замуж. Счастливая звездная мама показала романтическое фото со свадьбы дочери и засветила ее жениха.

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Дата публикации
Просмотры
2794
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