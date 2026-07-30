"Мама" Верки Сердючки показала язык и порадовала забавными кадрами с двухлетней внучкой

Верка Сердючка с мамой

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Актриса Инна Белоконь, которую зрители знают как сценическую маму Верки Сердючки, порадовала поклонников новыми семейными снимками.

Артистка провела время со своей 2-летней внучкой Вероникой. Вместе они наслаждались одной из самых любимых летних ягод — шелковицей. После этого бабушка и внучка устроили весёлую фотосессию. Забавными селфи Белоконь поделилась в своём Instagram.

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«Шелковица и настроение», — так кратко подписала фотографии Инна Белоконь.

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Инна Белоконь с внучкой / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

На опубликованных снимках актриса и маленькая Вероника весело позируют перед камерой, показывая языки, окрашенные соком шелковицы в темно-фиолетовый цвет. Искренние эмоции и беззаботное настроение сделали эти фото особенно тёплыми и быстро привлекли внимание поклонников.

Напомним, недавно Даша Квиткова также порадовала поклонников фотографиями с 5-летним сыном в Турции и продемонстрировала стройную фигуру.

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