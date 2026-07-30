ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

"Мама" Верки Сердючки показала язык и порадовала забавными кадрами с двухлетней внучкой

Инна Белоконь не сдержала эмоций и показала, как проводит лето с маленькой Вероникой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Верка Сердючка с мамой

Верка Сердючка с мамой

Актриса Инна Белоконь, которую зрители знают как сценическую маму Верки Сердючки, порадовала поклонников новыми семейными снимками.

Артистка провела время со своей 2-летней внучкой Вероникой. Вместе они наслаждались одной из самых любимых летних ягод — шелковицей. После этого бабушка и внучка устроили весёлую фотосессию. Забавными селфи Белоконь поделилась в своём Instagram.

«Шелковица и настроение», — так кратко подписала фотографии Инна Белоконь.

Инна Белоконь с внучкой / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь с внучкой / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

На опубликованных снимках актриса и маленькая Вероника весело позируют перед камерой, показывая языки, окрашенные соком шелковицы в темно-фиолетовый цвет. Искренние эмоции и беззаботное настроение сделали эти фото особенно тёплыми и быстро привлекли внимание поклонников.

Напомним, недавно Даша Квиткова также порадовала поклонников фотографиями с 5-летним сыном в Турции и продемонстрировала стройную фигуру.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
227
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie