"Мама" Верки Сердючки восхитила фото с 5-месячной внучкой и дочерью во время прогулки

Инна Билоконь порадовала семейным контентом.
Украинская актриса Инна Билоконь, играющая "маму" Верки Сердючки, показала редкие фото со своей семьей.
В своем Instagram Инна опубликовала милое фото с внучкой Вероникой, которой в следующем месяце будет полгода. Звездная бабушка в кадре позирует в стильном луке, состоящем из толстовки, юбки и кепки. В это время у нее на руках улыбается крошечная внучка в розовом образе. Заметно, как за это время девочка значительно подросла и изменилась.
Дочь знаменитости Яна в футболке и джинсах также сделала себе импровизированную фотосессию с дочерью в парке. Очевидно, что семейство встретилось для совместной прогулки в живописном месте, насладиться природой.
Как говорит Инна Билоконь, для нее это сплошное счастье и удовольствие проводить время с близкими: "Если любовь, то нежная. Обожаю, счастлива! И повторяю, это любовь навсегда".
Напомним, недавно дочь актрисы Инны Билоконь показала, как проходило крещение 4-месячной дочери. Кроме того, Яна показала редкий кадр с мужем, которого ранее тщательно скрывала от публики.
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