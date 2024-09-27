"Мама" Верки Сердючки восхитила фото с 5-месячной внучкой и дочерью во время прогулки

Украинская актриса Инна Билоконь, играющая "маму" Верки Сердючки, показала редкие фото со своей семьей.

В своем Instagram Инна опубликовала милое фото с внучкой Вероникой, которой в следующем месяце будет полгода. Звездная бабушка в кадре позирует в стильном луке, состоящем из толстовки, юбки и кепки. В это время у нее на руках улыбается крошечная внучка в розовом образе. Заметно, как за это время девочка значительно подросла и изменилась.

Инна Белоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Дочь знаменитости Яна в футболке и джинсах также сделала себе импровизированную фотосессию с дочерью в парке. Очевидно, что семейство встретилось для совместной прогулки в живописном месте, насладиться природой.

Дочь Инны Белоконь со своей дочерью / Фото: instagram.com/makohonyana_

Как говорит Инна Билоконь, для нее это сплошное счастье и удовольствие проводить время с близкими: "Если любовь, то нежная. Обожаю, счастлива! И повторяю, это любовь навсегда".

Напомним, недавно дочь актрисы Инны Билоконь показала, как проходило крещение 4-месячной дочери. Кроме того, Яна показала редкий кадр с мужем, которого ранее тщательно скрывала от публики.

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