Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Мама" Верки Сердючки восхитила фото с 5-месячной внучкой и дочерью во время прогулки

"Мама" Верки Сердючки восхитила фото с 5-месячной внучкой и дочерью во время прогулки

Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Инна Билоконь порадовала семейным контентом.

Украинская актриса Инна Билоконь, играющая "маму" Верки Сердючки, показала редкие фото со своей семьей.

В своем Instagram Инна опубликовала милое фото с внучкой Вероникой, которой в следующем месяце будет полгода. Звездная бабушка в кадре позирует в стильном луке, состоящем из толстовки, юбки и кепки. В это время у нее на руках улыбается крошечная внучка в розовом образе. Заметно, как за это время девочка значительно подросла и изменилась.

Инна Белоконь / © instagram.com/makohonyana_
Инна Белоконь / Фото: instagram.com/makohonyana_

Дочь знаменитости Яна в футболке и джинсах также сделала себе импровизированную фотосессию с дочерью в парке. Очевидно, что семейство встретилось для совместной прогулки в живописном месте, насладиться природой.

Дочь Инны Белоконь со своей дочерью / © instagram.com/makohonyana_
Дочь Инны Белоконь со своей дочерью / Фото: instagram.com/makohonyana_

Как говорит Инна Билоконь, для нее это сплошное счастье и удовольствие проводить время с близкими: "Если любовь, то нежная. Обожаю, счастлива! И повторяю, это любовь навсегда".

Напомним, недавно дочь актрисы Инны Билоконь показала, как проходило крещение 4-месячной дочери. Кроме того, Яна показала редкий кадр с мужем, которого ранее тщательно скрывала от публики.

Читайте также:

Андрей Джеджула показал трогательное видео, как впервые за 10 месяцев встретился с дочерью

Андрей Джеджула показал трогательное видео, как впервые за 10 месяцев встретился с дочерью

Похожие темы:

Следующая публикация