"Мама" Верки Сердючки восхитила фото с дочерью на последних месяцах беременности

Украинская актриса Инна Билоконь, играющая "маму" Верки Сердючки, показалась с дочерью Яной в нежной фотосессии.

В своем фотоблоге дочь Инны поделилась атмосферными фото из семейной фотосессии. В кадре Яна время от времени меняет образы и появляется в джинсах, разных топах и полосатой рубашке, подчеркивающих ее нежное состояние. Тем временем Инна Билоконь подобрала свои образы в соответствии с стилем дочери и также позирует в рубашке и джинсах. Так, она нежно целует Яну и обнимает ее заметно округлый животик.

Инна Белоконь с дочерью Яной / Фото: instagram.com/makohonyana_

Инна Белоконь с дочерью Яной / Фото: instagram.com/makohonyana_

"Самое теплое видео в память, потому что понимаешь, как быстро проходит время. Мама…", - написала Яна.

Инна Белоконь с дочерью Яной / Фото: instagram.com/makohonyana_

Инна Белоконь с дочерью Яной / Фото: instagram.com/makohonyana_

В комментариях пользователи оставили много комплиментов:

Какие вы красотки, просто огонь. Лучшие, люблю вас

Очаровательные девушки

Мурашки, очень нежно!

Столько нежности в этом видео

Отметим, о радостном известии дочь Инны Белоконь рассказала несколько месяцев назад и показалась на нежных фото с мужем, с которым обручилась в ноябре прошлого года. Больше подробностей о беременности Яна раскрывать не стала.

Напомним, что недавно певец Виталий Козловский впервые показал своего новорожденного сына и рассекретил его необычное имя.

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