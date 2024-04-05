"Мама" Верки Сердючки восхитила фото с дочерью на последних месяцах беременности

Инна Билоконь уже совсем скоро станет бабушкой.
Украинская актриса Инна Билоконь, играющая "маму" Верки Сердючки, показалась с дочерью Яной в нежной фотосессии.
В своем фотоблоге дочь Инны поделилась атмосферными фото из семейной фотосессии. В кадре Яна время от времени меняет образы и появляется в джинсах, разных топах и полосатой рубашке, подчеркивающих ее нежное состояние. Тем временем Инна Билоконь подобрала свои образы в соответствии с стилем дочери и также позирует в рубашке и джинсах. Так, она нежно целует Яну и обнимает ее заметно округлый животик.
"Самое теплое видео в память, потому что понимаешь, как быстро проходит время. Мама…", - написала Яна.
В комментариях пользователи оставили много комплиментов:
- Какие вы красотки, просто огонь. Лучшие, люблю вас
- Очаровательные девушки
- Мурашки, очень нежно!
- Столько нежности в этом видео
Отметим, о радостном известии дочь Инны Белоконь рассказала несколько месяцев назад и показалась на нежных фото с мужем, с которым обручилась в ноябре прошлого года. Больше подробностей о беременности Яна раскрывать не стала.
Напомним, что недавно певец Виталий Козловский впервые показал своего новорожденного сына и рассекретил его необычное имя.
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