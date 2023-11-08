"Мама" Верки Сердючки выдала дочь замуж: фото со свадьбы

Украинская актриса Инна Белоконь, которая играет "маму" Верки Сердючки, рассказала о радостном событии в жизни ее семьи.

Так, Белоконь сообщила, что ее дочь Яна вышла замуж. На странице в Instagram звезда разместила атмосферный черно-белый кадр, на котором Яна запечатлена со своим мужем. Молодая пара на фото улыбается и шагает в светлое будущее.

Невеста выбрала изысканное белое платье, расшитое камнями, а в руках держала букет, возлюбленный девушки был в черном классическом костюме, белой рубашке, а пиджак мужчины украсила бутоньерка.

"S❤️Y" – коротко подписала фотографию Белоконь.

Дочь Инны Белоконь вышла замуж / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Где и когда состоялась свадьба, Инна Белоконь не сообщила, а также не рассказала, кто стал избранником ее дочери. Также неизвестно, присутствовал ли на свадьбе друг и коллега Инны, артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка.

Инна Белоконь с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Напомним, что Инна Белоконь уже более 30 лет замужем за мужчиной по имени Олег, с которым имеет семейный бизнес – разводит породистых собак. В браке у Инны и Олега родилась дочь Яна. В 2015 году она окончила Полтавский коммерческий техникум. Продолжила обучение девушка в Польше.

Читайте также: