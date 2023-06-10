Мама Верки Сердючки жестко потролила ситуацию с акулой, съевшей россиянина в Египте

Мама Верки Сердючки, актриса Инна Белоконь отреагировала на новость о том, что в Египте акула съела российского туриста.

Так, на странице в Instagram Белоконь, играющая маму Сердючки, разместила забавный мем. На нем Врека вместе с мамой сидят на надувном "банане" в виде акулы где-то посреди водоема. Причем вместо головы у "мамы" Сердючки – морда акулы: "Мама, вы задачу поняли?!" – такой текст сопровождает мэм.

Мама Верки Сердючки об инциденте с россиянином, которого в Египте съела акула / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

В свою очередь, подписчики страницы Белоконь отреагировали на этот мем смайликами в виде улыбок: "вы непревзойденны, как всегда", "Не зря вас, мама, на акулы водили в Барселоне", "мама, вы как всегда, на все 100%".

Напомним, что на днях в Египте, город Хургада акула напала и съела мужчину неподалеку от берега. Жертвой акулы стал российский турист, проживавший в Хургаде несколько месяцев. Мужчина вместе с девушкой плавали возле берега, как вдруг на него напала акула. Девушке это позволило убежать от рыбы и успеть доплыть до берега. По предварительной информации, жертвой акулы стал 23-летний Владимир Попов из Архангельской области. Недавно семья парня приобрела квартиру и поселилась в жилом комплексе British Resort в Хургаде.

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