Мама звезды сериала "Постучись в мою дверь" из-за землетрясения в Турции оказалась под завалами

Родные другой турецкой актрисы тоже оказались под завалами, она просит о помощи.

Вчера, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение, которое, по последним данным, забрало жизни более 5 тысяч человек. Однако под завалами до сих пор находятся люди, в том числе и родные турецких знаменитостей.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Чагры Читанак в своем Twitter написал, что дом, в котором жила его мама, полностью разрушен. Женщина не выходит на связь, поэтому он предполагает, что она находится под завалами. Чагры обратился ко всем неравнодушным с просьбой о помощи.

Чагры Читанак / Фото: instagram.com/ctnkcgri

"Разрушенное здание, где я родился и вырос. Моя мама была там! Это здание является самым высоким, и там было много людей. Пожалуйста, протяните руку и помогите спасти как можно больше людей", — написал актер.

Еще одна турецкая актриса Мелиса Аслы Памук, которая играла в сериалах "Новая жизнь" и "Черная любовь" рассказала, что ее родные оказались под завалами. Но, к счастью, впоследствии тетю и бабушку знаменитости удалось спасти.

Мелиса Аслы Памук / Фото: instagram.com/melisapamuk

"Моя бабушка не может ходить, она больна... Они застряли в здании с моей тетей. Мы не знаем, как обстоят дела с их квартирой, есть ли поблизости кто-нибудь, кто может помочь?" – писала в Instagram знаменитость.

Напомним, 6 февраля Турцию всколыхнули три мощных землетрясения, которые наделали много бед. Украинские знаменитости не обошли стороной печальное событие и выразили слова поддержки турецкому народу.

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