Мама звезды сериала "Слово пацана" вышла замуж за военного ВСУ и живет в Украине

Звезда пропагандистского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", российский актер Никита Кологривый удивил признанием, что его мама живет в Украине и состоит в браке с военным ВСУ.

Артист-путинист дал интервью российским пропагандистам. В разговоре с журналистами он откровенно заговорил о своей семье. В частности, актер рассказал о маме, с которой он часто общается по телефону, но давно не видится. Оказывается, женщина живет на Украине. Более того, она состоит в браке с военным ВСУ.

"Общаемся, звоним друг другу. Просто, мама живет в Украине. У нас с ней каждый день диалоги, просто не видимся. У нее муж - украинский военный. Так что я как будто между двумя огнями нахожусь", — пожаловался Кологривый.

Никита Кологривый дал интервью российским пропагандистам

Тем временем сам актер оказался ярым путинистом. Он поддерживает действия властей РФ, а также развязанную войну в Украине. В частности, в феврале 2023-го артист расхвалил российских оккупантов, которые совершают преступления на украинских землях. Кроме того, Никита Кологривый незаконно пересекал территорию Украины, приехав в оккупированный Крым. В январе 2024 за свою антиукраинскую позицию актер оказался в базе "Миротворца".

Напомним, многие российские знаменитости поддерживают войну в Украине. Впрочем, нашлись и украинцы, которые не осудили российскую агрессию. В частности, певица Регина Тодоренко умалчивает о войне, а в марте вообще стало известно, что она получила гражданство России.

Читайте также: