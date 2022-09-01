MamaRika дала отпор хейтерам и показала, в каких условиях ночевала на гастролях в Варшаве

Певица MamaRika была возмущена комментариями хейтеров по поводу ее гастролей с мужем в Европе.
На днях MamaRika и ее муж Сергей Середа отправились в Европу, чтобы провести несколько благотворительных мероприятий. Однако сразу же столкнулись с волной вопросов, как мужчина артистки пересек границу.
В своем Instagram исполнительница сразу же объяснила, что Сергей уехал из страны, не нарушая закон. Хейтеры все равно не перестали винить звездную семью в обмане. Чтобы раз и навсегда расставить точки над "і", MamaRika записала обращение к своим неприятелям.
"Поверьте, это очень трудно гастролировать с годовалым, грудным ребенком, преодолевая тысячи километров ежедневно, живя в неизвестно каких условиях, тратя свои средства, потому что далеко не каждый организатор перекрывает банальные бытовые вещи, такие как бензин, проживание и так далее. И это все делается для того, чтобы собрать хоть немного средств для наших воинов, которые прямо сейчас идут в ад. Потому что это наш фронт и здесь мы максимально сейчас полезны", — рассказала певица.
Кроме того, исполнительница призвала всех комментаторов сначала проанализировать, что они сделали для победы, а потом писать оскорбительные сообщения.
MamaRika также показала комнату, в которой ей пришлось ночевать вместе с сыном и мужем в Варшаве.
"Квартира, куда нас пустили пожить в Варшаве хорошие люди. Безгранично им за это благодарны. Вот так мы "отдыхаем" в Европе! Надеюсь тема закрыта", – подписала фото артистка.
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