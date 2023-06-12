MamaRika довела до муравшек чувственным исполнением украинской песни вместе с мамой

Певица MamaRika умилила Сеть трогательным видео со своей мамой Марией.

Недавно артистка вернулась из Польши, где была в гостях у мамочки. Там они вместе исполнили на камеру особую для них семью песню — именно ее в детстве мама пела для Анастасии (настоящее имя звезды), а ей ее мама.

К сожалению, куплет и имя автора композиции были утеряны, однако мама певицы хочет, чтобы песня продолжала жить и звучать.

"Эту песню моей маме в детстве пела ее мама (моя бабушка Анастасия), которую я, к сожалению, никогда не видела, не застала… У бабушки было невероятное сопрано, но, к сожалению, судьба ее сложилась довольно трагически, и она рано ушла из жизни, так и не реализовав свою мечту петь для людей… У моей мамы тоже очень хороший голос, и теперь вы понимаете откуда во мне эти гены. Ни автора, ни других куплетов этой песни мама не помнит, но очень хочет, чтобы она жила, и осталась здесь, но уже спета со мной, чтобы сохранить и не потерять это воспоминание. Потому что так важно ценить традиции, лелеять наши корни, и передавать культурное наследие нашим детям…", — поделилась MamaRika.

В комментариях под роликом поклонники выразили восхищение таким чувственным исполнением: "До мурашек", "Как это нежно", "Вы прекрасны! Пойте еще", "Это очень красиво".

Напомним, ранее MamaRika залюбовала Сеть совместным фото с мамой и сыном Давидом.

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